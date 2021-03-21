Самоубийство девушки в Киеве / t.me/dtpkievua
На Харьковском шоссе в Киеве девушка погибла, упав с крыши многоэтажного высотного дома.
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Как сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua, трагедия произошла в ЖК «Мега Сити» 20 марта. Удар при падении был настолько сильным, что тело пробило крышу пристройки дома. Смерть наступила мгновенно.
Причину происшествия устанавливает следствие.
Фото не рекомендуются к просмотру людям с неустойчивой психикой.
t.me/dtpkievua
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