Два человека получили серьезные травмы, одному из них нанесли ножевые ранения.

В Киеве частные перевозчики "не поделили" маршрут. Инцидент закончился стрельбой из пневматического оружия, поножовщиной, дракой и использованием слезоточивого аэрозоля.

Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

Стрельба и поножовщина произошли на конечной остановке столичной маршрутки №555. Конфликт возник между представителями двух частных компаний, которые занимаются перевозками.

"По словам очевидцев, владелец компании "Авен-Иезера" с неизвестными лицами в балаклавах совершили вооруженное нападение на водителей и сотрудников ООО "Транссити". Они открыли стрельбу, применили ножи, а затем бросили в автобус вещество со слезоточивым аэрозолем зеленого цвета", - сообщается в Telegram-канале.

Конфликт не обошелся без пострадавших. Два человека получили травмы. У одного из них после драки остались ножевые ранения в области ягодиц, а также увечье на правой руке от травматического оружия. Второй человек получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб челюсти и рваные раны.

На месте инцидента работали медики скорой помощи. Пострадали ли во время стрельбы пассажиры и другие люди - не известно.

Как сообщается на сайте ООО "Транссити", примерно 20 парней зашли в автобус и открыли стрельбу, также они применяли ножи и бросили в автобус слезоточивый аэрозоль зеленого цвета.

Также известно, что по нескольким киевским маршрутам общественного транспорта недавно был расторгнут договор с перевозчиком "Авен-Иезера". Причиной расторжения сотрудничества стали выявленные и подтвержденные факты махинации с документами.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Киевом у переполненной маршрутки отказали тормоза. Жуткий инцидент попал на видео.

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Автор: Полина Кузенко