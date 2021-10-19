В итоге водителю удалось остановить транспортное средство и высадить пассажиров.

Под Киевом в Вите-Поштовой произошел инцидент с участием маршрутного такси. По информации очевидцев, у транспортного средства попросту отказали тормоза.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Тю, подумаешь, у переполненной людьми маршрутки отказали тормоза! Их же каждый день проверяют перед выездом. И ТО они проходят, а не мутят за взятки. Чисто совпадение. Не более", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как маршрутка буквально "летит" по дороге, объезжая другие автомобили. В том числе - по полосе встречного движения. Когда ей удается остановиться, из салона выходят многочисленные пассажиры.

Как это было - смотрите на видео ниже.

Ранее в Запорожье наказали штрафом маршрутчика, который в гневе высадил всех пассажиров и уехал. Штраф наложили за нарушение правил карантина. В то же время продолжается следствие в рамках производства по статье о хулиганстве.

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Автор: Юрий Годован