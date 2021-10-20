Пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии, он потерял часть черепа.

В Киеве мужчина на улице попросил у группы молодых людей сигарету в результате чего чуть не умер от удара по голове.

Об этом пострадавший Алексей Остаповский рассказал на странице в Instagram. Он сообщил, что инцидент произошел 2 октября около пяти утра, когда он после отдыха в караоке вместе с коллегами подошел к компании незнакомых парней, чтобы попросить сигарету.

"Я подошел к ребятам, которые стояли в 20 метрах (...), чтобы попросить сигарету. Прошла минута - моя команда возвращается, а я уже лежу на асфальте без сознания. Они бегут ко мне, спрашивают, что произошло, а те говорят: "Да он пьяный, подошел, споткнулся, мы даже его не трогали", - рассказывает пострадавший.

Читайте такжеВ Чернигове апелляционный суд оставил под стражей четырех подозреваемых в убийстве копа

В то же время на видеозаписи с камеры наблюдения видно, как один из четырех парней толкает потерпевшего, а когда тот отвечает - получает сзади удар по голове, от которого уже без сознания падает на асфальт.

"В моей голове возникла гематома, из-за которой я мог покинуть этот мир. Меня доставили в больницу, сделали трепанацию черепа, удалили гематому, и я около десяти часов лежал в реанимации, а потом две недели лежал в больнице под присмотром врачей. Сейчас все функции тела, мозга работают исправно, однако в голове нет части черепа", - говорит Остаповский.

Через месяц мужчине вставят в голову пластину. "Также из последствий - каждый день у меня ужасно болит голова, вплоть до крика. И по меньшей мере пол года я не смогу садиться за руль, летать, заниматься спортом. И, фактически, сейчас я стал неполноценным человеком", - написал мужчина.

Он заявляет, что молодой человек, который нанес ему удар сзади, является пятикратным чемпионом Украины по каратэ, который сейчас якобы работает в комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. По словам Остаповского, нападавший пытается оказать влияние на следствие, чтобы избежать наказания.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова