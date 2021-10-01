За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Сообщено о подозрении 74-летнему жителю Киева, который совершил развратные действия в отношении малолетнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, согласно материалам следствия, в августе 2021 года мужчина пригласил к себе домой 8-летнюю девочку, которая проживала по соседству, чтобы помочь обработать рану на ее колене.

"Войдя в доверие, мужчина сказал ей сесть ему на колени, после чего с целью удовлетворения собственных половых потребностей начал касаться малолетней девочки и совершил в отношении нее развратные действия", - говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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За содеянное (ч. 2 ст. 156 УК Украины) мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, в одном из развлекательных комплексов в Ривненской области изнасиловали девочку-подростка. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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Автор: Татьяна Герасименко