Мужчине уже сообщили о подозрении.

В одном из развлекательных комплексов в Ривненской области изнасиловали девочку-подростка. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным правоохранителей, 12 сентября в ночное время на территории одного из развлекательных комплексов района мужчина вступил в половой акт с девушкой-подростком. В полицию обратилась мать пострадавшей.

Читайте такжеОтец разрешал 9-летней дочке заниматься сексом, смотреть порно и оставлял с вероятным педофилом"Под процессуального руководства Ривненской окружной прокуратуры, в рамках уголовного производства по факту совершения действий сексуального характера, связанных с вагинальным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины) сообщено о подозрении жителю Ривненского района", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как ранее сообщал УНИАН, мужчина в Херсонской области изнасиловал внучку своей сожительницы. Правоохранители его задержали, когда он был в машине с пострадавшей.

Автор: Анастасия Горбачева