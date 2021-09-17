Информация о мужчине будет внесена в реестр осужденных за педофилию.

В Киеве к 5 годам лишения свободы приговорен 45-летний мужчина за совершение развратных действий в детских поликлиниках.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, 45-летний киевлянин совершил развратные действия в отношении двух малолетних девочек (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

Следствие установило, что осенью 2019 года мужчина, находясь в помещениях детских поликлиник в Деснянском районе Киева, совершил развратные действия в отношении двух малолетних девочек, которым на момент совершения уголовного правонарушения было 4 и 5 лет.

"Установлено, что мужчина, пользуясь временно отсутствием посторонних лиц, демонстрировал свой половой орган девочке, которую заметил в коридоре поликлиники на ул. Маяковского, а через некоторое время совершил такие же действия в отношении второго ребенка в коридоре поликлиники на Выгуровском бульваре", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Виннице учительницу обвиняют в развращении мальчикаЗлоумышленника задержали очевидцы и вызвали правоохранителей.

По результатам судебного разбирательства он приговорен к 5 годам лишения свободы.

Также информация в отношении осужденного будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить женщину, которая изготавливала порно с участием своей маленькой дочери. Также на Киевщине задержали психически больного мужчину, который развращал малолетнюю племянницу.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Екатерина Гирнык