В последнее время школьница вела себя странно, а перед смертью попрощалась с родными и друзьями.

В Киеве произошло непоправимое - школьница погибла, выпав из многоэтажного здания. Не исключено, что ребенок мог свести счеты с жизнью.

О случившемся сообщают столичные Telegram-каналы.

Трагедия произошла по адресу Новгородская, 3, в Соломенском районе, где она жила с матерью. Предполагается, что 13-летняя девочка самостоятельно выпрыгнула с общего балкона на 10 этаже.

После этого тело погибшей еще некоторое время лежал прямо перед входной дверью подъезда просто прикрытое покрывалом.

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Мама школьницы находится на месте трагедии. СМИ утверждают, что женщина работает психологом.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году в Черкассах повесилась 14-летняя девушка, ученица восьмого класса. За несколько месяцев до этого в петле нашли мальчика из ее же школы.

Автор: Станислав Кожемякин