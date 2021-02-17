Начато уголовное производство по факту умышленного убийства. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В Киеве 15-летняя девушка погибла в результате падения с балкона многоэтажки.

Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, по предварительной информации, девушка выпала из общего балкона на 16-м этаже многоэтажки на улице Архитектора Вербицкого, получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью, и погибла на месте.

Читайте такжеВ Киеве 13-летняя девочка выпала из окна 14 этажа

На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят первоочередные следственные действия.

Начато уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи