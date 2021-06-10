Это уже второй подобный случай в Черкасской ООШ №2 за последние недели.

В Черкассах повесилась 14-летняя девушка, ученица восьмого класса.

Об этом сообщает "Суспільне", ссылаясь на пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирину Назарок. Девушку нашли повешенной в 12:30, медики скорой могли лишь констатировать ее смерть.

В горсовете информацию подтвердили, сообщив, что девушка была ученицей 8-го класса общеобразовательной школы № 2.

«Вызывает беспокойство тот факт, что это уже второй подобный инцидент в этой школе за достаточно короткий срок. По поручению городского головы разбираемся в ситуации. Инициирован созыв местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также создание специальной комиссии при Департаменте образования и гуманитарной политики городского совета», - заявила заместитель городского головы Марина Гаркавая.

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Это уже второй подобный случай в Черкасской СОШ №2 за последние недели. 27 мая покончил с собой ученик девятого класса, его в петле нашли дома родители.

Ранее сообщалось, что школьница во время фотосессии застрелила товарища из ружья. В какой-то момент 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь товарища. Юноша погиб на месте.

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Автор: Дмитрий Захаров