В Калуше водитель мотоцикла насмерть сбил 6-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Его задержали.
Об этом сообщают в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковщины.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 октября. В 19:40 в полицию сообщили, что по улице Богдана Хмельницкого водитель на мотоцикле совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая с матерью переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Водитель с места происшествия скрылся. Ребенок скончался от полученных травм по дороге в больницу.
Читайте такжеБез пульса и дыхания: в Полтавской области подросток отравился алкоголемСледователями по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Позже в Департаменте уголовного розыска сообщили, что водителя разыскали.
За рулем мотоцикла находился 17-летний житель одного из сел Калушского района. Следователи выясняют, в каком состоянии он находился и почему покинул место совершения дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что в городе Бровары водитель сбил 12-летнюю девочку на "зебре" и убежал.