Скорость "ВАЗа" была настолько большая, что авто смогло остановиться только в 100 метрах от места аварии.

В Днепре водитель на автомобиле "ВАЗ" сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный".

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Наезд произошел на улице Андрея Сахарова, 15.

"Ребенок шел по пешеходному переходу, его полностью закрыла собой маршрутка, в это время стоявший за ней ВАЗ решил произвести объезд со скоростью 100 км/час", - сказано в сообщении.

Скорость "ВАЗа" была настолько большая, что авто смогло остановиться только в 100 метрах от места аварии.

Ребенка отбросило на 30 метров. Пострадавший был экстренно госпитализирован. Информации о состоянии пострадавшего ребенка на данный момент нет.

По неофициальной информации, водитель пытался скрыться с места ДТП под предлогом, что его дома ждет семья.

Спасение ребенка в Одесской области:

В Одесской области полицейские за два часа разыскали в лесу пропавшего двухлетнего мальчика. Для поисков ребенка был задействован личный состав территориальных подразделений полиции и спасателей, присоединились к ним и местные жители и охотники.

Малыша нашли на расстоянии около километра от дома в лесу. Он был немного напуган, но, к счастью, не пострадал и не получил переохлаждение.

Автор: Елена Коваленко