Виновника ДТП задержали.

В городе Бровары Киевской области разыскали водителя, который сбил 12-летнего ребенка и сбежал.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

ДТП произошло 14 октября около 19 часов. В полицию поступило сообщение о том, что на пешеходном переходе водитель совершил наезд на девочку и скрылся с места происшествия.

"Пострадавшая с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлена в местную больницу. Для установления и задержания водителя на территории Киевской области введена специальная полицейская операция и ориентированы все наряды полиции", – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц