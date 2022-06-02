От полученных огнестрельных ранений супруги погибли на месте.

В пгт Высокополье Херсонской области 1 июня российские оккупанты расстреляли безоружных мужчину и женщину в их собственном дворе.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора в Телеграм-канале.

Там отмечается, что от полученных огнестрельных ранений супруги погибли на месте.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Сейчас в уголовном производстве принимаются все возможные меры для установления обстоятельств происшествия и идентификации личности военного РФ.

В офисе генпрокурора подчеркнули, что такие действия противоречат нормам международного гуманитарного права, которые прямо запрещают нападения на гражданское население.

Как сообщал УНИАН, 1 июня стало известно, что на Херсонщине оккупанты переодеваются в форму Вооруженных сил Украины и ходят по домам местных, чтобы выявить украинских активистов и патриотов. Они ходят по домам жителей сел Херсонщины и расспрашивают, где сейчас позиции россиян. Тех, кто доверчиво начинает рассказывать, думая, что своим помогает, хватают и вывозят в неизвестном направлении без объяснений.

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