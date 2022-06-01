Однако ситуация в области очень сложная.

На Херсонщине есть частичный успех, которого удалось достичь отдельными контрнаступающими действиями ВСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Он отметил, что на Херсонщине противник сейчас пытается удерживать занятые рубежи.

"В частности, по нашей информации, он уже оборудует вторую и третью линию обороны. Есть частичный успех на Херсонщине, которого нам удалось достичь отдельными успешными контрнаступающими действиями определенных подразделений ВСУ", - сообщил Мотузяник.

При этом он отметил, что ситуация непростая.

Спикер напомнил, что оккупанты отключили мобильную связь на Херсонщине.

"Поэтому все очень сложно пока", - сказал Мотузяник.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские оккупанты отключили связь и интернет.

Согласно полученной от компаний информации, произошло вмешательство представителей оккупационного режима в работу оборудования – отключение питания оборудования, отсоединение кабелей и тому подобное.

В Госспецсвязи отмечают, что в ближайшее время восстановить связь в области, скорее всего, не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных.

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