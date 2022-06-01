Тех, кто рассказывает о позициях россиян, думая, что помогает своим, хватают и вывозят в неизвестном направлении.

На Херсонщине оккупанты переодеваются в форму Вооруженных сил Украины и ходят по домам местных, чтобы выявить украинских активистов и патриотов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Очередные провокации с переодеванием рашисты устраивают в оккупированных населенных пунктах. Нарядившись в униформу Вооруженных сил Украины, они ходят по домам жителей сел Херсонщины и расспрашивают, где сейчас позиции русских. Тех, кто доверчиво начинает рассказывать, думая, что своим помогает, хватают и вывозят в неизвестном направлении без объяснений", - говорится в сообщении.

Также на Херсонщине, где отключена мобильная связь украинских операторов, оккупанты пытаются хитростью с оформлением мобильных карт крымского оператора выманить у граждан их паспортные данные для фальсификации будущего псевдореферендума.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Херсонщине военные достигли частичного успеха благодаря контрнаступлению.

Вас также могут заинтересовать новости: