Российские оккупанты просят за свои услуги 50 гривень в час.

Российские оккупанты страдают от нехватки логистического обеспечения. В Херсонской области россияне пытаются наняться на сбор клубники к местным фермерам.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень".

"На Херсонщине рашистские оккупанты, испытывая недостаток логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные знаменитой "второй армии мира", как гастробайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику", - говорится в сообщении.

За свои услуги россияне просят 50 гривень в час

"Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией… Местные отмечают, что рашо-гастробайтеры ведут себя нормально, работают хорошо", - отметили в командовании.

Как ранее сообщал УНИАН, часть Херсонской области находиться под российской оккупацией. Захватчики отключили связь и интернет. Представители оккупационного режима отключили питание оборудования, отсоединили кабели и прочее.

Кроме того, оккупанты переодеваются в форму Вооруженных сил Украины и ходят по домам местных, чтобы выявить украинских активистов и патриотов.

Вас также могут заинтересовать новости: