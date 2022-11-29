Он способствовал принудительной "перерегистрации" работы местного бизнеса в пользу России.

Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области "чиновника" бывшей оккупационной администрации Балаклеи.

"Во время захвата Балаклеи он добровольно вступил в ряды временной оккупационной администрации, где его назначили "помощником начальника управления временной гражданской администрации г. Балаклея". Находясь на "должности", злоумышленник способствовал принудительной "перерегистрации" работы местного бизнеса в пользу страны-агрессора", - сообщили в Telegram-канале СБУ.

Отмечается, что для этого он проводил коллективные "собрания" предпринимателей, на которых призывал перестраивать свою хозяйственную деятельность под нужды России и перечислять налоги в ее бюджет.

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"Среди основных задач, которые он определял перед представителями малого и среднего бизнеса, было наполнение продовольствием оптовых складов, а также давал указания относительно товаров и услуг, которые разрешено реализовывать на территории города", - говорится в сообщении.

В случае несогласия коллаборант применял ограничения на коммерческую деятельность в виде запрета на реализацию отдельных товаров и услуг.

"По данным следствия, вражеским приспешником является местный житель, который в начале мая пошел на сотрудничество с агрессором. Чтобы засвидетельствовать им свою приверженность, он заключил с руководством оккупационного органа "трудовой договор", - отметили в СБУ.

После освобождения города злоумышленник пытался "потеряться" среди жителей района, чтобы избежать правосудия. Сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение, задокументировали преступные действия и задержали.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предатели и коллаборанты на Харьковщине

Недавно Служба безопасности Украины задержала российского агента, который "сдавал" позиции украинской противовоздушной обороны на Харьковщине.

Харьковская областная прокуратура задержала служащего лесхоза, который помогал российским оккупантам вырубать лес на нужды армии РФ в Волчанске. Кроме того, в городе задержали предателя, который помогал оккупантам захватить Волчанск.