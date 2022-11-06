Харьковская областная прокуратура задержала работника лесхоза, который помогал российским оккупантам вырубать лес на нужды армии РФ в Волчанске.
Как сообщили правоохранители, 34-летний работник ГП "Волчанское лесное хозяйство" пошел на сотрудничество с оккупационной "властью" в июле 2022 года.
"Новая власть" предложила ему повышение: занять должность главного инженера фейкового "Волчанского лесхоза", на что коллаборант согласился. Кроме того, "чиновник" агитировал коллег работать на оккупантов и обещал заработную плату в российских рублях", – добавили в прокуратуре.
Отмечается, что коллаборант также наладил поставки древесины военнослужащим РФ для строительства блиндажей и фортификационных сооружений против ВСУ. Мужчине сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
Освобождение Волчанска
13 сентября 2022 года украинские пограничники официально подтвердили освобождение Волчанска Харьковской области от оккупантов. После этого правоохранители начали искать информацию о местных коллаборантах и выявлять предателей.
Так, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене десяти правоохранителям из Волчанска Харьковской области, которые сотрудничали с оккупантами. Предатели осуществляли дежурство на блок-постах, проводили обыски у своих бывших коллег и их родственников.
Кроме того, в городе задержали предателя, который помогал оккупантам захватить Волчанск. Известный в криминальных кругах местный житель по прозвищу "Чиж" сообщал россиянам фамилии и адреса правоохранителей города, обеспечивал оккупантов горючим, продуктами питания, строительными материалами и тому подобное.
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