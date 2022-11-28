Вещественные доказательства стали основанием для открытия двух уголовных производств по 161 статье УКУ – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Служба безопасности Украины нашла на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата на Тернопольщине и Прикарпатье пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители обнаружили большое количество антиукраинских материалов во время мероприятий по безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ.

В частности, СБУ обнаружила литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и наоборот отмечается, что это якобы искусственно созданное государство.

Видео дня

Также правоохранители нашли брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными измышлениями о других национальностях и религиях.

Отмечается, что большинство литературы авторства российских деятелей за издательства российских типографий.

"Кроме того, СБУ изучает происхождение образцов символики "великого войска Донского", которую обнаружили в одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ. В частности, речь идет о шевронах этого незаконного вооруженного формирования, которое в 2014 году помогло рашистам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что все эти вещественные доказательства являются основанием для открытия двух уголовных производств по 161 статье Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Сейчас все доказательства направлены на соответствующие независимые экспертизы.

"По результатам этих исследований будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия", - добавили в ведомстве.

Обыски в объектах УПЦ

Как сообщал УНИАН, СБУ проводит мероприятия в объектах УПЦ для выявления запрещенных к обороту предметов и граждан страны-агрессора, скрывающихся на территории епархий. Также Служба проверяет лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности во вред государству и проверяет данные о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира".

22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре в рамках контрразведывательных мероприятий. В помещениях нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных и обнаружили "сомнительных" граждан РФ.

25 ноября во время контрразведывательных мероприятий в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ были обнаружены документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

27 ноября СБУ провела контрразведывательные меры безопасности на территории епархиального управления культового сооружения местной епархии в Ивано-Франковске.

Вас также могут заинтересовать новости: