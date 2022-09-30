Известный в криминальных кругах по прозвищу "Чиж" местный житель "сливал" россиянам фамилии и адреса правоохранителей города, обеспечивал оккупантов горючим, продуктами питания, строительными материалами и тому подобное.

В деокупованому Волчанске правоохранители задержали предателя, который помогал российским военным захватить город.

Как сообщает пресс-центр Служба безопасности Украины, местный житель находился в розыске за государственную измену.

По данным следствия, 45-летний мужчина, известный в криминальных кругах по прозвищу "Чиж", от начала российского вторжения перешел на сторону врага и помогал россиянам вести подрывную деятельность против Украины.

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В марте он организовал незаконный сбор подписей за отставку действующего Волчанского городского головы и планировал самовольно занять эту должность.

По данным СБУ, предатель "слил" россиянам фамилии и адреса сотрудников правоохранительных органов Украины, проживающих в городе.

Также установлено, что он обеспечивал оккупантов горючим, продуктами питания, строительными материалами и тому подобным.

Кроме того, по подсказкам предателя российские захватчики разграбили воинскую часть Нацгвардии Украины, местные автозаправочные станции и складские помещения Волчанского мясокомбината.

В то же время "Чиж" вместе с представителями российской оккупационной власти лично осуществил незаконное поднятие российского триколора в центре города.

"Еще в мае следователи СБУ собрали достаточно доказательств для объявления вражескому приспешнику подозрения по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса. Тогда же он был объявлен в розыск. После освобождения Волчанска сотрудники СБУ установили местонахождение предателя и задержали его. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Задержанному грозит 15-летний срок лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Освобождение Волчанска

13 сентября украинские пограничники заявили о освобождение Волчанска. Город был под оккупацией российских войск с 24 февраля 2022 года.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти вся Харьковская область уже деоккупирована. Российская армия находилась там более пяти месяцев и оставила после себя опустошенные деревни.

В Волчанске и Купянске на Харьковщине задержали коллаборантов, которые помогали оккупантам строить блиндажи и патрулировать города. Это два бывших правоохранителей, которые после нападения РФ на Украину начали работать в карательных отрядах оккупационной полиции.

В Украине полицейские открыли 1 тыс. 358 уголовных производств по фактам сотрудничества с российскими оккупантами.

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