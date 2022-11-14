Мужчина выкладывал в соцсетях данные о местах базирования украинских военных, после этого "раскрытые" позиции украинской ПВО пять раз подвергались прицельным обстрелам со стороны врага.

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который "сдавал" позиции украинской противовоздушной обороны в Харьковской области.

Как сообщает СБУ, в результате следственно-оперативных действий в Харькове задержали пособника оккупантов, который передавал агрессору разведданные о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона.

Отмечается, что среди основных целей его разведывательно-подрывной деятельности было выявление вероятных боевых позиций противовоздушной обороны ВСУ на восточном направлении.

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Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

По данным следствия, задержанным является житель Салтовского жилого массива – одного из наиболее пострадавших от вражеских обстрелов района Харькова.

"Летом этого года он начал искать через соцсети пути "выхода" на захватчиков для помощи в войне против Украины. Для этого выкладывал в соцсетях информацию о местах временного базирования подразделений Сил обороны. Установлено, что после того, как злоумышленник опубликовал запрещенную информацию, "раскрытые" позиции украинской ПВО пять раз подвергались прицельным обстрелам со стороны врага", – рассказали в СБУ.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины задержала вражеского агитатора, который готовил фейки для ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева.

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