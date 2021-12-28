Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

На территории Краснокутского лесничества в Харьковской области охотник на охоте случайно застрелил своего знакомого.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в милицию 26 декабря в 13:10.

Установлено, что охота происходила в урочище на территории Краснокутского лесничества в компании мужчин. "40-летний охотник произвел выстрел из собственного гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27 и случайно попал в 39-летнего знакомого. От полученного ранения он скончался на месте", - говорится в сообщении.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса ("убийство по неосторожности").

40-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Николаевской области местный житель на охоте застрелил своего товарища. В частности, в селе Михайловка 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь, в результате чего погиб.

Предварительно на месте происшествия полицейские выяснили, что пострадавший приехал на охоту со знакомыми. Один из охотников произвел выстрел и попал в пострадавшего.