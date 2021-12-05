Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии и проводят первоочередные следственные действия.

В Николаевской области местный житель на охоте застрелил своего товарища.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что в селе Михайловка Николаевского района Николаевской области 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь, в результате чего погиб.

Предварительно на месте происшествия полицейские выяснили, что потерпевший приехал на охоту со знакомыми. Один из охотников произвел выстрел и попал в пострадавшего.

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По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии и проводят первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября на Львовщине во время охоты в Стрыйском районе погиб мужчина. Он получил огнестрельное ранение. Охотник хотел попасть в дичь, однако попал в другого человека. В частности, 62-летний мужчина подстрелил 66-летнего, в результате чего последний погиб. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса ("убийство по неосторожности").

Автор: Дмитрий Шварц