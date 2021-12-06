Парень с огнестрельным ранением левой части лица попал в больницу.

На Херсонщине полицейские расследуют получение огнестрельного ранения 14-летним парнем на охоте.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, в субботу вечером в полицию Херсонщины от медработников поступило сообщение о госпитализации 14-летнего парня.

Начальник территориального подразделения полиции пгт Каланчак Юрий Прядко отмечает: "Около 17:30 в полицию позвонила медработник. Женщина сообщила, что в больницу г. Скадовска доставляется 14-летний житель района с огнестрельным ранением левой части лица".

В полиции отмечают, что позже парень из районной больницы был госпитализирован в детскую областную больницу, где ему сделали операцию.

Пострадавший рассказал полиции, что находился на охоте вместе с 28-летним дядей. "Взрослый охотник во время засады увидел, как взлетает утка, направил ружье в ее сторону, стал сопровождать ее под прицелом по направлению лета и произвел выстрел. Однако, в это время на линии огня оказался несовершеннолетний племянник, который в результате получил несколько дробин в левую часть лица", - сказано в сообщении.

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В полиции отмечают, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение" и ст. 264 УК "Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов". При этом сообщают, что "дядя во время охоты находился в трезвом состоянии и оружие официально зарегистрировано".

В сообщении сказано, что на время досудебного расследования ружье изъято и направлено на исследование. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле руководства областного главка полиции.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области местный житель на охоте застрелил своего товарища.

Автор: Надя Пришляк