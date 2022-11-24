По предварительной версии следствия, оккупанты убили их в середине сентября, когда их село еще находилось под оккупацией.

В Харьковской области эксгумировали тела двух мужчин, которых расстреляли российские военные.

В сообщении Telegram-канале Офиса генерального прокурора отмечается, что 24 ноября возле лесополосы в с. Подолы Купянского района прокуроры вместе со следователями полиции эксгумировали тела двух местных жителей - мужчин 28 и 39 лет.

По предварительной версии следствия, в середине сентября, когда село еще находилось под оккупацией, их расстреляли военные вооруженных сил России.

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"Односельчане сообщили, что видели, как автомобиль мужчин забуксовал у российского блокпоста, после этого люди услышали автоматную очередь. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения в области туловища и головы", - рассказали в прокуратуре.

Тела погибших направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Преступления российских оккупантов в Украине

19 ноября генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что на деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей сейчас обнаружено уже более 700 тел убитых украинцев.

Вблизи города Изюм Харьковской области после деоккупации в сентябре было обнаружено несколько массовых захоронений убитых и замученных оккупантами военных и гражданских. В частности, на одном из самых массовых захоронений было эксгумировано почти 450 тел.

24 ноября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что на деоккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей отработано 50 локаций предполагаемых захоронений, где разыскали и идентифицировали тела уже около 200 погибших.