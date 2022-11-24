Захватчики проверяли дома, телефоны и документы жителей двух населенных пунктов.

Российские войска усилили контрдиверсионные и полицейские мероприятия в оккупированном Скадовском районе Херсонской области. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 18:00.

"По имеющейся информации, противник усилил контрдиверсионные и полицейские мероприятия на временно занятых территориях Скадовского района Херсонской области в связи с эффективным огневым поражением объектов российских оккупационных войск", - отметили в Генштабе.

В частности, в населенных пунктах Новониколаевка и Красное 22 ноября оккупанты проверяли дома, телефоны и документы местных жителей.

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Ситуация на юге Украины

В ОК "Юг" сообщили, что российская армия понимает неизбежность провала и покинет левый берег Херсонщины - уже есть основания так считать.

В оккупированном Скадовске рашисты сделали ИПСО. Они, якобы от имени Вооруженных сил Украины, распространяют фейк о казни русскоязычных после освобождения города.

Также оккупанты похитили глав общин правобережной Херсонщины во время своего недавнего побега.

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