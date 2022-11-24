Еще более 847 получили ранения различной степени тяжести.

В Украине уже 440 детей погибли в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

По данным прокуроров, за 9 месяцев полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине пострадали более 1287 детей.

"По официальной информации ювенальных прокуроров по состоянию на утро 24 ноября 2022 года 440 детей погибли и более 847 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 424, Харьковской - 266, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 76, Черниговской - 68, Херсонской - 67, Луганской - 64, Днепропетровской - 32.

Ракетный террор со стороны России

23 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Ударам подверглись жилые дома и ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции во многих областях.

Как сообщалось, 23 ноября в Украине от российских ракет погибли шесть человек. Также в результате обстрела пострадали более 35 человек. погибли шесть человек.

Вас также могут заинтересовать новости: