На деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей сейчас обнаружено более 700 тел убитых украинцев.

"На деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донетчины, и это только за два последних месяца, обнаружено более 700 тел. И почти 90% из них-гражданские. Выявлено более 20 мест, где содержались незаконно и пытались украинские граждане", - сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в эфире информационного телемарафона.

По его словам, больше всего таких мест обнаружено на Харьковщине.

Видео дня

"Мы все помним места массовых захоронений в Изюме. Практически в каждом городе, каждом селе Харьковщины мы находили места, где убивали гражданских украинских мирных граждан. Такую же ситуацию мы наблюдаем на Херсонщине. Здесь эта работа только начинается. Каждый день мы получаем новую информацию", - сказал Костин.

Освобождение Украины от оккупантов - что известно

29 октября министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал в эфире телемарафона, что в Донецкой области на деоккупированных территориях обнаружено 268 тел, из них идентифицировано 175.

На Харьковщине, отметил он, найдено 765 тел, из них предварительно идентифицировано 453.

16 ноября Монастырский сообщил, что на деоккупированной Херсонской области уже обнаружено 11 мест несвободы, где незаконно удерживали гражданских. В частности, известно, что в четырех из этих мест людей точно пытали. По словам министра, на Херсонщине сейчас обнаружили 63 тела замученных оккупантами людей.

Вас также могут заинтересовать новости: