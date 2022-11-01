По предварительным выводам полиции, мужчина принес домой неразорвавшуюся часть ракеты С-300, она сдетонировала.

В селе Федоровка Лозовского района Харьковской области 47-летний мужчина нашел в поле неразорвавшийся фрагмент ракеты С-300 и принес его домой на двор. Это закончилось трагически для семьи.

Как сообщает полиция Харьковщины, в результате взрыва погиб сам мужчина, его 35-летняя жена и 4-летняя дочь.

"Предварительно установлено, что мужчина нашел в поле недалеко от села неразорвавшийся фрагмент ракеты С-300. Принес его во двор по месту жительства, где он сдетонировал", - говорится в сообщении.

Дело квалифицируют как несчастный случай.

"Где-то перед обедом как гахнуло на краю села, никто ничего не понял, туда же не проедешь, там грязь, никто туда и не потыкался. Женщину посекло осколками, она кровью стекла, а мужчину и ребенка забросило на огород, в капусту", - рассказал "Суспильному. Харьков" односельчанин погибших Богдан.

Издание уточняет, что 35-летняя погибшая была беременна. По его информации, мужчина пытался разобрать принесенную во двор ракету.

Взрывы опасных предметов в Украине

Ранее Зеленский заявлял, что из-за российской войны украинская земля - одна из самых загрязненных минами в мире.

Так, в начале сентября 2022 года в Чернигове во время выставки, посвященной военной тематике, взорвался один из боеприпасов. В результате пострадали по меньшей мере девять человек, среди них шестеро детей.

После инцидента суд заключил под стражу двух военнослужащих. По данным ГБР, один из военных во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки снаряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ–26) и нажать на спусковой крючок.

Вас также могут заинтересовать новости: