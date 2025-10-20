Путин сейчас пытается понять, насколько готовы идти ему на уступки.

Российского диктатора Владимира Путина испугал даже сам разговор о передаче Украине "Томагавков", а претендуя на Донбасс, он пытается понять, насколько с ним готовы договариваться мировые лидеры и Украина в целом. Об этом в комментарии УНИАН рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"На самом деле, Путина достаточно сильно испугал даже сам разговор о передаче Украине "Томагавков", - сказал он.

По мнению Тимочко, Путин сейчас пытается понять, насколько готовы идти ему на уступки или на каком уровне договоренности могут быть сформированы.

"Кроме того, вспоминаем, что даже так называемое СВО, он обосновывал тем, что они идут в Украину за народ Донбасса. Кроме этого неоднократно уже озвучивал на всех информационных площадках о том, что он претендует на Донецкую область", - пояснил председатель Совета резервистов.

Поэтому, по его словам, от базовой риторики Путину отойти очень трудно, поскольку он боится, чтобы переговоры, если они дойдут до какой-то завершающей фазы, не превратились для него в ситуацию определения его слабости. Тимочко резюмировал:

"Поскольку он боится, что его в России за это могут потом сбросить, если не российские военно-политические элиты, то могут быть серьезные претензии именно на уровне тех же военных в России. Поэтому Путин конечно пытается все это подать, обосновать как сильную позицию, мол, я базовое хочу, а базовое - это Донецкая область. Поэтому, я думаю, скорее всего это такая проба того, насколько с ним готовы договариваться или не готовы договариваться мировые лидеры и Украина в целом".

Война в Украине - заявления Трампа и РФ

Как сообщал УНИАН, Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия должны остановиться на тех линиях на поле боя, где они находятся сейчас, в то же время подчеркнул, что никогда не обсуждал сдачу Донбасса России.

Отвечая на вопрос о судьбе Донбасса, Трамп сказал, что считает, что он должен остаться разделенным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что переговорная линия Российской Федерации по остановке войск в Украине на имеющихся позициях не меняется. В то же время, Песков не стал комментировать сообщения прессы об обсуждении Путиным и Трампом возможных территориальных обменов Украины и РФ.

