Дипломат подчеркнула, что вопрос в том, будет ли какой-то результат после встречи в Венгрии.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала "неприятной" вероятность визита российского диктатора Владимира Путина в член ЕС Венгрию для переговоров по Украине. Об этом она заявила накануне встречи министров иностранных дел европейских стран в Люксембурге, сообщает Reuters.

По ее словам, усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира приветствуются, но также важно, чтобы и президент Украины Владимир Зеленский встретился с российским лидером.

"Америка имеет много сил, чтобы давить на Россию, чтобы та садилась за стол переговоров, и если они этим воспользуются, то, конечно, это хорошо, если Россия остановит эту войну", - сказала дипломат.

В то же время, Каллас подчеркнула, что "неприятно видеть, что человек, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, действительно приезжает в европейскую страну".

"Вопрос в том, будет ли какой-то результат", - добавила она.

Каллас также рассказала, что ожидает принятия 19-го пакета санкций против России на этой неделе.

Со своей стороны, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что для Путина нет места ни в одной европейской столице.

"Единственное место для Путина в Европе - это Гаага, перед трибуналом, а не ни одна из наших столиц", - сказал он.

Встреча в Будапеште: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп в телефонные разговоре с Путиным и договорились встретиться в Будапеште, чтобы, как отметил американский лидер, "попытаться положить конец этой позорной войне между Россией и Украиной".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов присоединиться к предстоящей встрече президентов США и России. По мнению украинского лидера, Трампу нужно оказывать еще большее давление на Путина, чем он оказывал на ХАМАС с целью прекращения огня в Газе.

