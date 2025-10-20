В Киеве после масштабного капитального ремонта было открыто отделение гнойной хирургии 8-й городской клинической больницы. Это был не просто ремонт помещений, уже прослуживших более 35 лет, а настоящее перевоплощение отделения в современное пространство, обустроенное для удобства как медиков, так и пациентов.

Для капитального ремонта больницы LEROY MERLIN UKRAINE и благотворительный фонд Solidarity передали все необходимое для полной замены системы водоснабжения, водоотведения и отопления, батареи, сантехнику, проводку и другие элементы системы освещения и электроснабжения. Также предоставлены материалы для штукатурки и декора помещений и другие необходимые средства.

Ремонтные бригады работали несколько месяцев без выходных. За это время полностью обновили систему вентиляции и кондиционирования, всё электричество, водоснабжение, канализацию, сантехнику. Стены выровняли и покрасили антисептическими красками, уложили новый линолеум, заменили двери новыми. Дополнительно установили системы видеонаблюдения, оповещения и пожарной безопасности.

Особое внимание при ремонте уделялось соблюдению медицинских требований и принципов инклюзивности. Все использованные материалы соответствуют высоким стандартам экологичности и безопасности, а также устойчивы к агрессивным дезинфицирующим средствам, которые используются для обеспечения стерильности помещений.

Команда LEROY MERLIN UKRAINE не ограничилась материальной помощью. 22 волонтера вместе с работниками больницы приняли участие в финальных ремонтных работах: загрунтовали 1080 м² стен, убрали помещение после ремонта, помогли декорировать пространство. Все это в свободное от работы время, по инициативе благотворительного фонда Solidarity.

Социальная ответственность бизнеса: инвестиция в достойную жизнь общества

Ремонтные работы выполнялись силами больницы при поддержке благотворительного фонда Solidarity и участии материальных ресурсов и сотрудников LEROY MERLIN UKRAINE. В обновленном отделении одновременно могут находиться на лечении 44 пациента, для которых стали доступнее все медицинские, бытовые услуги и комфорт.

"Для нас этот проект — это, прежде всего, быть полезным для жителей Украины, делать то, что мы хорошо умеем делать. Помогать — это одна из главных ценностей компании", — говорит Аксель Берналь, CEO LEROY MERLIN UKRAINE.

Этот проект — яркий пример того, как социальная ответственность бизнеса может оказать глубокое влияние на качество жизни в обществе, ведь создает не только инфраструктурные изменения, но и восстанавливает веру в заботу, поддержку и общее будущее. Для Киева это вдохновляющий пример единства для достойной жизни.