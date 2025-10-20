Лёгкая осенняя обрезка помогает розам пережить морозы и сохранить силы до весны.

С наступлением осени и понижением температуры садоводы начинают думать о том, как правильно подготовить розы к зиме. Полностью срезать кусты не стоит — достаточно лёгкой обрезки. От того, когда и как именно это сделать, зависит здоровье растения и его цветение в следующем сезоне, пишет marthastewart.

Зачем обрезать розы осенью?

Как сообщается, небольшая обрезка перед зимой помогает розам пережить холод. Длинные побеги часто ломаются под действием ветра, снега или льда, поэтому их стоит укоротить, чтобы уменьшить нагрузку на растение. По словам садовода Брианны Рид из Longwood Gardens, лёгкая осенняя обрезка защищает кусты и подготавливает их к весенним работам. Это также снижает риск повреждения побегов и упрощает укрытие роз на зиму.

Когда лучше обрезать розы на зиму - выбираем правильное время

Точные сроки зависят от региона, но в большинстве районов обрезку проводят в середине или конце осени, за несколько недель до стабильных морозов. Важно не срезать розы во время заморозков и сразу после них, чтобы не повредить ткани растения.

Как подготовить розу к зиме - инструкция

Перед началом убедитесь, что у вас есть острые секаторы, сучкорез для толстых ветвей, плотные перчатки и средство для дезинфекции инструмента. Чистый и острый инвентарь помогает избежать заражения растений грибками.

Сначала осмотрите куст. Все сухие, почерневшие или больные ветви обрежьте до здоровой ткани — она должна быть зеленовато-белого цвета. После каждого среза протирайте инструмент дезинфектором.

Затем слегка укоротите длинные побеги, чтобы уменьшить их высоту. Не удаляйте слишком много зелёных стеблей: сильная обрезка стимулирует рост новых побегов, которые не успеют окрепнуть до морозов. Также уберите ветви, которые трутся между собой — это поможет избежать повреждений и улучшит циркуляцию воздуха внутри куста.

Полезные советы, как обрезать розу правильно

Главное правило осенней обрезки — умеренность. Не стоит проводить её слишком часто или слишком глубоко. В это время года растению нужно накопить силы, а не направлять их на образование новых побегов.

Эксперты также советуют не обрезать увядшие цветки, а лишь удалять лепестки. Это поможет розе завершить сезон цветения и перейти в состояние спокоя.

Такая аккуратная осенняя обрезка укрепит растения, защитит их от непогоды и обеспечит пышное цветение весной.

