'ПриватБанк' снизил цены на валюту: свежий курс доллара 20 октября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 20 октября, подешевел на 4 копейки и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 49,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 20 октября, также остался неизменным и составляет 49,26 гривни.

НБУ установил на 20 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 11 копеек.

По отношению к евро гривня также несколько усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,76 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 24 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки и составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 49,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,40 гривни за евро.

