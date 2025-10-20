Она призналась, что уже имела похожий опыт.

Модель, победительница конкурсов "Мисс Украина-Вселенная" и "Мисс Интерконтиненталь Украина" Анна Неплях рассказала детали своего участия в шоу "Холостяк-10".

В интервью YouTube-каналу MAKAREVYCH она вспомнила, что участницы находились в информационной изоляции, а также не могли слушать музыку и смотреть телевизор, поскольку должны были быть сконцентрированы исключительно на процессе съемок:

"Это трудно, но мне помогали конкурсы красоты, где я также была в изолированной среде среди девушек. Мы, конечно, пользовались телефонами, но у тебя уже был определенный график, а ты изолирован от всего мира, друзей, своей повседневной жизни".

Неплях отметила, что нормально относится к таким условиям и легко их переносит. По словам модели, месяц без мобильного телефона вполне можно прожить.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, в минувшую пятницу вышел первый выпуск 14 сезона популярного шоу. На этот раз холостяком выступил украинский актер Тарас Цимбалюк.

Вас также могут заинтересовать новости: