Писатель также рассказал, как изменилась его жизнь после мобилизации.

Известный украинский писатель и рок-музыкант Сергей Жадан, который в июне прошлого года пополнил ряды ВСУ, рассказал о своей службе.

В интервью изданию Vogue 51-летний мужчина отметил, что его жизнь после мобилизации очень изменилась.

"Ты больше себе не принадлежишь. Планы могут измениться в любой момент", - отметил Сергей.

Видео дня

Жадан добавил, что служит в подразделении "Хартия". О своих обязанностях он более подробно рассказал так:

"Я не пехотинец и не штурмовик. Я просто делаю так, чтобы о "Хартии" узнало как можно больше людей и чтобы подразделение имело все необходимое. Эта война - совсем другой уровень расходов. Ну хорошо, можно собрать деньги и купить пять дронов или три машины; машины сожгут, а дронов через день не будет. Война - огромные расходы, которые надо планировать на годы вперед".

К слову, впервые о своем намерении встать на защиту Украины и присоединиться к "Хартии" Сергей сообщил в марте 2024 года. А позже официально объявил о своей мобилизации.

"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу обучение. Служу украинскому народу", - написал тогда рок-музыкант в сети.

Напомним, ранее актер-воин Игорь Ласточкин рассказал, на каком направлении фронта выполняет боевые задачи.

Вас также могут заинтересовать новости: