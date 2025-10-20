До 1 ноября, когда дадут отопление, ожидается потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"До первого ноября ожидаются периоды с потеплением на улицах", - говорит она.
По ее словам, уже завтра, 21 октября, в Украине потеплеет. "Температура воздуха в течение дня составит +9...+13 градусов, на юге и в западной части +10...+15 градусов", - говорит Наталья Диденко.
Только на северо-востоке еще будет холодновато, днем +7...+9 градусов.
Ближайшей ночью холоднее всего будет в западных областях, где ожидаются заморозки 0...-5 градусов. На остальной территории ночью будет +1...+6 градусов, а при прояснениях вероятны заморозки 0...-3 градуса.
Также 21 октября в восточных областях, в Черкасской области, в Днепре с районами, в Сумской и Полтавской областях ожидаются дожди.
Погода в Киеве
В Киеве завтра осадков не предвидится. Ближайшей ночью в столице будет +2...+6 градусов, а завтра днем потеплеет до +10 градусов, в дальнейшем по неделе - станет немного теплее.
Потепление в Украине - какой погоды ждать
О том, что в Украине должно потеплеть, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. По прогнозу, со среды повышение температуры будет более заметным, ведь на западе и юге температура повысится до +13°...+16°, на остальной территории термометры покажут +9°...+12°.
Такая теплая погода с периодическими дождями продлится как минимум до выходных.