Уже завтра в Украине станет несколько теплее.

До 1 ноября, когда дадут отопление, ожидается потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"До первого ноября ожидаются периоды с потеплением на улицах", - говорит она.

По ее словам, уже завтра, 21 октября, в Украине потеплеет. "Температура воздуха в течение дня составит +9...+13 градусов, на юге и в западной части +10...+15 градусов", - говорит Наталья Диденко.

Только на северо-востоке еще будет холодновато, днем +7...+9 градусов.

Ближайшей ночью холоднее всего будет в западных областях, где ожидаются заморозки 0...-5 градусов. На остальной территории ночью будет +1...+6 градусов, а при прояснениях вероятны заморозки 0...-3 градуса.

Также 21 октября в восточных областях, в Черкасской области, в Днепре с районами, в Сумской и Полтавской областях ожидаются дожди.

Погода в Киеве

В Киеве завтра осадков не предвидится. Ближайшей ночью в столице будет +2...+6 градусов, а завтра днем потеплеет до +10 градусов, в дальнейшем по неделе - станет немного теплее.

Потепление в Украине - какой погоды ждать

О том, что в Украине должно потеплеть, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. По прогнозу, со среды повышение температуры будет более заметным, ведь на западе и юге температура повысится до +13°...+16°, на остальной территории термометры покажут +9°...+12°.

Такая теплая погода с периодическими дождями продлится как минимум до выходных.

