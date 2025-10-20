Они напоминают об эпохе смелых экспериментов.

Осень-2025 возвращает культовые силуэты 90-х, которые снова правят модой. Открывайте шкафы и ищите старые кроссовки, которые уже стали вневременными.

Как вспоминает Glamour, несмотря на популярность квадратных носков и платформ, тогда именно спортивная обувь была главным элементом уличного стиля. Музыкант Курт Кобейн сделал Converse символом гранжа, а группа Spice Girls превратила массивные "космические" пары в свой фирменный знак.

Этой осенью мода снова дышит ностальгией, а на подиумах и в стритстайле все чаще появляются знакомые силуэты. Вот пять трендовых моделей, возвращающихся в 2025-м:

1. Белые normcore-кроссовки

Символ простоты 90-х. Мягкая форма, плоская подошва и идеальный белый цвет - обувь, которая подходит ко всему. Они создают безупречный образ в стиле "минимализм без усилий".

2. Ретро теннисные модели

Их овальные носки, низкая подошва и характерные полосы на боку снова на пике. В 90-х Кейт Мосс и Гвинет Пэлтроу уже сочетали их с классическими образами, а сейчас этот прием стал правилом для подиумов и улиц.

3. Массивные "chunky" кроссовки

Те самые громоздкие модели с шипованной подошвой и яркими цветами, которые любили в конце 90-х. Их снова носят с карго-брюками, прямыми джинсами и спортивными костюмами. Puma и другие бренды возвращают этот смелый стиль для тех, кто хочет заявить о себе с первого шага.

4. Классические Canvas Converse

Без этих легендарных пар невозможно представить гранж. Они были на ногах Вайноны Райдер и Курта Кобейна, и до сих пор остаются универсальным выбором.

5. "Отцовские" кроссовки

New Balance 530, Nike Air Monarch или Asics Gel - классика, которая не стареет. Их комфорт, спортивная форма и узнаваемый дух конца 90-х снова в тренде. Они прекрасно смотрятся с прямыми брюками, леггинсами или мини-юбками в стиле Бритни Спирс 1999 года.

