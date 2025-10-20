Цены на долгосрочную аренду демонстрируют тенденцию к заметному росту.

В большинстве городов и сел недалеко от Киева заметно выросли цены на покупку и аренду жилья. Однако в отдельных населенных пунктах немного уменьшилась стоимость покупки. Об этом говорится в переданном УНИАН релизе от OLX Недвижимость.

Самая дорогая аренда однокомнатной квартиры в сентябре этого года была в Софиевской Борщаговке (+15% выше, чем в сентябре 2024) и Гатном (+11%). Медианная стоимость составляла 15 тысяч гривень. Самой низкой медиана цена была в Боярке - 8 тыс. грн (что на +14% больше, чем в сентябре прошлого года).

Наибольшее повышение медианной цены за год зафиксировано в Гостомеле - 11 тыс. грн (+37,5%) и Ирпене - 14 тыс. грн (+22%).

При этом аренда двухкомнатной квартиры в пригороде столицы по состоянию на сентябрь 2025 года составила 22 тыс. грн в Гатном, что стало наибольшим ростом медианной цены по сравнению с сентябрем 2024 года (+47%). По медианной стоимости в 20 тыс. грн можно было арендовать квартиру в Крюковщине (+27%) и Софиевской Борщаговке (+18%).

Самая низкая медианная цена на аренду двухкомнатной квартиры - 12 тыс. грн в Боярке (+9%) и Борисполе (+20%).

Сколько стоят квартиры под Киевом

Самая высокая медианная стоимость на покупку однокомнатных квартир была зафиксирована в:

Петропавловской Борщаговке - 2,4 млн грн (+16%);

Софиевской Борщаговке - 2,5 млн грн (+12%);

Чабанах - 2,3 млн грн (+9%).

Дешевле всего однокомнатную квартиру в сентябре 2025 года можно было приобрести в Дымерке. Там медианная стоимость составляла 969 тыс. грн, что на 16% больше, чем в сентябре 2024 года. В Боярке и Гостомеле медианная цена составляла 1,2 млн грн, что на 15% и 0,5% соответственно выше, чем в сентябре прошлого года.

В Буче и Ворзеле медианные цены в сентябре 2025 года, наоборот, снизились по сравнению с сентябрем прошлого года на 2,5% и 2% соответственно, и составляли около 1,5 млн грн и 1,4 млн грн.

Самые дешевые двухкомнатные квартиры, как и однокомнатные, в сентябре 2025 года предлагали в Дымерке. Медианная стоимость составляла 1,4 млн грн, и в то же время это был самый большой рост цены по сравнению с сентябрем 2024 года (+ 44%).

Зато самыми высокими в сентябре были медианные цены в:

Петропавловской Борщаговке - 3,5 млн грн (+19%);

Софиевской Борщаговке - 3,5 млн грн (+11%);

Крюковщине - 3,4 млн грн (+25%).

Единственными населенными пунктами, где медианная цена, наоборот, уменьшилась стали Гатное и Новые Петровцы. Здесь двухкомнатные квартиры стоили 3,1 млн грн и 2,7 млн грн соответственно, что на 4,5% меньше, чем в сентябре прошлого года.

"По сравнению с сентябрем 2024 года, цены на долгосрочную аренду демонстрируют тенденцию к заметному росту. Цены на покупку квартир в пригороде также повышаются, но несколько меньше, а кое-где наблюдается незначительное снижение по сравнению с показателями прошлого года, в частности в Буче, Ворзеле, Гатном и Новых Петровцах", - говорится в сообщении.

Цены на жилье в Украине - последние новости

В этом году в Украине продолжается тенденция роста цен на аренду однокомнатных квартир, в большинстве городов этот показатель составляет в среднем 15%. Тогда сообщалось, что дороже всего арендовать однокомнатные квартиры в крупных областных центрах.

Ранее сообщалось, что в Украине за последние четыре года существенно выросли цены на частные дома. Так, в Киеве медианная стоимость выросла с 4,6 млн грн (110 082 долл.) в 2021 году до 9,6 млн грн (229 664 долл.) в 2025-м. Это означает прирост на 107% за четыре года и 18% за последний год.

