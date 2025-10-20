Еще в августе многие верили в то, что Европа достаточна стабильна в вопросе поддержки Украины.

Все больше украинцев считают, что Европа и США устали от войны в Украине и давят на Киев, надеясь на то, что он пойдет на уступки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отмечается, что еще в течение февраля-августа 2025 года многие украинцы верили в то, что Европа достаточна стабильна в вопросе поддержки Украины. За последние же месяцы фиксируется нисходящая тенденция.

По данным КМИС, в начале августа 63% опрошенных украинцев видели в Европе надежного союзника, а в начале октября этот показатель снизился до 58%. В то же время с 27% до 36% стало больше тех, кто считает, что поддержка Европы слабеет и она давит на Украину.

Кроме того, доля тех, кто считает, что США давят на Украину для заключения мирной сделки с РФ выросла с 38% в начале августа до 52% в октябре. В начале августа 42% опрошенных заявили, что оценивают благосклонно политику Вашингтона в отношении Киева, а в октябре - только 38%.

Также социологи выяснили, что украинцы, которые считают, что Европа и США устали от войны в Украине, в большей степени готовы принять территориальные уступки.

"В то же время даже среди тех, кто критически оценивает политику Европы/США, большинство отвергают самые тяжелые требования (такие как официальное признание оккупированных территорий частью России или передача России территорий, которые сейчас контролирует Украина)", - говорится в пресс-релизе.

В КМИС поделились, что исследование было проведено с 19 сентября по 5 октября методом телефонных интервью на основе случайной выборки. Всего были опрошены 1 008 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины.

Зеленский считает, что Украина приблизилась к возможному окончанию войны

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с союзниками наша страна приблизилась к возможному завершению войны с Россией, прежде всего, благодаря усилиям президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что ситуация в Украине не имеет аналогов в мире, а ее масштабы превышают другие вооруженные конфликты.

Зеленский отметил, что украинская армия уже более трех лет ведет боевые действия против гораздо более сильного врага. При этом он заявил, что в последнее время появились предпосылки для реального продвижения к миру.

