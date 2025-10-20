Коллеги и поклонники засыпали актрису комплиментами.

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская поделилась личным архивом. Актриса показала, как выглядела в 2000-х годах.

В своем блоге в Instagram Сумская опубликовала новую фотографию 25-летней давности, на которой актриса выглядит очень эффектно. У нее длинные густые волосы, уложенные в легкие локоны, красиво спадающие на плечи. На лице яркий макияж, который подчеркивает ее естественную красоту, акцентируясь на глазах и губах.

Ольга была одета в стильную кожанку, характерную для начала 2000-х. В целом фото передает атмосферу тех лет: немного романтики, немного гламурности, и в то же время изящество, которое всегда отличало Сумскую.

"Кажется, где-то 2000 год..." - написала актриса.

Поклонники не сдерживали восторга в комментариях и засыпали артистку комплиментами. Некоторые отметили ее сходство с известными голливудскими актрисами, а другие - выделили уникальность самой Сумской:

"Можно было играть в "Красотке" с господином Ричардом Гиром".

"Мне тут как Пенелопа Крус - красавица, что там говорить".

"Красотка! Никакая не Кроуфорд, Крус и т.д. Несравненная наша Ольга Сумская!"

"Сейчас ИИ генерирует образы с такой женственной эстетикой. А вы еще задолго до этого транслировали настоящую эталонную уникальную красоту украинской женщины. Вам нет равных".

К этим многочисленным комплиментам присоединились и коллеги актрисы. Наталка Денисенко написала: "Вау, какая красавица", а Анастасия Цымбалару: "Фантастическая!".

Недавно Ольга Сумская показала редкие фото с покойной мамой.

