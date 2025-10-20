Неблагоприятная погода ожидается через два дня.

В Харькове за два дня ожидаются заморозки. Об этом предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Ночью 22 октября по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3°", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Довика УНИАН. I уровень объявляется, когда погода потенциально опасна для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

20 октября на Харьковщине ожидается облачная погода. По области пройдут дожди. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем повысится до 5-10° тепла. В Харькове также прогнозируется дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5° тепла, днем 6-8° тепла.

21 октября погода будет облачной с прояснениями, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы местами возможны заморозки 0-3°. Днем температура составит 4-9° тепла.

22 октября на Харьковщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы возможны заморозки 0-3°. Днем температура повысится до 6-11° тепла.

