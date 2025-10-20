Израильская компания адаптирует американский легкий ударный самолет под нужды ЦАХАЛа.

Израиль вдохновился тем, как украинские пилоты на Як-52 сбивают российские "Шахеды" и решил оснастить свое войско чем-то подобным.

Как отмечает военный портал Defense Express, американская оборонная компания L3Harris и израильский гигант Israel Aerospace Industries (IAI) подписали соглашение, согласно которому Израиль будет делать модифицированную версию американского легкого ударного самолета типа Sky Warden. В израильской армии он будет называться Blue Sky Warden.

Пока неизвестно ни количество легких ударных самолетов типа Sky Warden, ни сумма, которую Израиль планирует потратить на закупку.

Отмечается, что из деталей, указанных в соглашении следует, что речь идет о специализированной и, похоже, значительно модифицированной версии американского Sky Warden.

В израильской версии самолет будет оснащен специализированными вариантами программного обеспечения, оборудования, систем управления и т.д. именно от компании IAI - включая "компьютер с открытой архитектурой".

"Хотя по сути легкий штурмовик Sky Warden предназначен для выполнения разведывательных миссий, осуществления целеуказания и проведения ударных миссий, не исключено, что израильская модификация может быть адаптирована или даже "заточена" под роль истребителя дронов, тем более, что он является носителем высокоточных ракет APKWS", - отметили аналитики.

Самолет Як-52 на войне

Как сообщалось, ранее в Defense Express отмечали, что россияне решили перенять у украинцев использование спортивно-тренировочных самолетов Як-52 для сбивания беспилотников.

Впоследствии российские пропагандисты, которые увлеклись нахваливанием украденного ноу-хау, случайно "засветили" аэродром, где базируются российские самолеты-перехватчики Як-52.

