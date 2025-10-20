В ролике видно недавно открывшийся завод Fab 21 в США.

Компания TSMC опубликовала видео, снятое на территории фабрики Fab 21 недалеко от Финикса, штат Аризона. На кадрах показан цех с сотнями установок, которые используются для производства чипов для таких компаний NVIDIA, AMD и Apple.

Fab 21 - это первый завод TSMC в США, который уже запущен в массовое производство по техпроцессам N4 и N5 (4 и 5 нм).

Сначала на кремниевые пластины наносятся тонкие слои материалов - это основа будущего чипа. Затем начинается литография - процесс, при котором на пластину "проецируют" схему микросхемы с помощью света.

После этого вступают в игру литографические установки ASML Twinscan NXE, использующие экстремальную ультрафиолетовую (EUV) литографию. Она позволяет формировать миниатюрные элементы схемы с точностью до нескольких нанометров, что особенно важно для топовых чипов вроде графических процессоров NVIDIA Blackwell B300, которые используются в видеокартах RTX 50.

На видео видно "серебряное шоссе" - систему автоматизированной доставки пластин (AMHS). По этому подвесному пути передвигаются капсулы FOUP с 300-миллиметровыми кремниевыми заготовками. Каждая из них проходит сотни стадий, от травления, где лазеры "выгрызают" нужные узоры, до осаждения, когда на поверхность наносятся новые проводящие или изолирующие слои. Такой способ транспортировки поддерживает стабильность процесса и защищает пластины от пыли, ведь одна частица может испортить будущий чип.

В EUV-литографии используется лазерное излучение с длиной волны 13.5 нм, создаваемое плазмой из капель олова. После этого пластины проходят через этап допирования, где в кристаллическую решётку вводятся атомы других элементов, чтобы задать нужные свойства проводимости.

На финальных стадиях пластины разрезаются, тестируются и отправляются на упаковку, там каждый кристалл помещают в корпус, снабжают контактами и готовят к интеграции в устройства.

На данный момент Fab 21 выпускает чипы на техпроцессах N4 и N5, но TSMC уже строит вторую фазу завода, где будут производиться кристаллы по более продвинутым нормам N3 и N2. Генеральный директор компании Ц. Ц. Вэй заявил, что ускорение перехода на 2-нм и более совершенные технологии связано с растущим спросом на ИИ-чипы.

Ранее мы рассказывали, что глава NVIDIA представил графические чипы компании, сделанные в США. Чипы как раз сделали на заводе TSMC Arizona.

