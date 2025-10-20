Певица опровергла слухи о расставании.

Солистка группы KAZKA, Александра Зарицкая, очаровала поклонников новым видео. Певица показалась в объятиях своего жениха.

Долгое время в сети ходили слухи о якобы расставании Саши с ее бойфрендом Павлом Тараненко, ведь девушка перестала носить обручальное кольцо. Однако, певица развеяла все догадки одной публикацией в Instagram.

Зарицкая поделилась милым видео с любимым. Девушка была одета в клетчатое платье и пела свою новую песню "Алло, поддержка". В свою очередь Павел крепко обнимал ее и пытался везде зацеловать, на что Саша реагировала смехом.

"Моя поддержка", - подписала этот ролик артистка.

Таким образом солистка группы KAZKA сообщила о премьере своего нового трека "Алло, підтримка", клип к которому снимали на улицах Нью-Йорка. Для видео Зарицкая примерила на себя образ Кэрри Брэдшоу из культового сериала "Секс в большом городе" и даже появилась в квартире героини.

По словам певицы, ее новая песня о настоящей любви и взаимоподдержке, которые можно найти даже в моменты глубоких разочарований.

KAZKA - Алло, підтримка

Ранее группа KAZKA заинтриговала заявлением о возможном возвращении на Национальный отбор на "Евровидение". Саша Зарицкая не исключает возможности, что в этом году снова попробует свои силы в конкурсе.

