В прошлом ведущий, а ныне волонтер и общественный деятель Сергей Притула впервые за долгое время показал свою жену и старших детей.
На днях он вместе с семьей посетил выставку в столице. Семейные фото возле экспонатов Сергей опубликовал в своем Instagram.
В частности, Притула показался с женой Екатериной возле пшеничного поля.
А еще позировал на камеру с тремя своими детьми: 17-летним Дмитрием, который родился в первом браке Сергея, а также с дочерьми Соломией и Стефанией. Все вместе они обнимались и улыбались.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами семью Притулы в комментариях:
- "Какая у вас красивая жена"
- "Какие красивые! А сын - просто ваша копия"
- "Очень хорошая семья".
К слову, Сергей воспитывает четырех детей. Кроме 8-летней Соломии и 4-летней Стефании его жена Екатерина родила в августе этого года сына Марка. Также Притула принимает активное участие в воспитании старшего сына Дмитрия.
Напомним, ранее Сергей Притула заговорил об имени сына Леси Никитюк. По его словам, они также поддерживают связь и обмениваются видеосообщениями с детьми.