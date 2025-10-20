Сергей поделился семейными кадрами в сети.

В прошлом ведущий, а ныне волонтер и общественный деятель Сергей Притула впервые за долгое время показал свою жену и старших детей.

На днях он вместе с семьей посетил выставку в столице. Семейные фото возле экспонатов Сергей опубликовал в своем Instagram.

В частности, Притула показался с женой Екатериной возле пшеничного поля.

А еще позировал на камеру с тремя своими детьми: 17-летним Дмитрием, который родился в первом браке Сергея, а также с дочерьми Соломией и Стефанией. Все вместе они обнимались и улыбались.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами семью Притулы в комментариях:

"Какая у вас красивая жена"

"Какие красивые! А сын - просто ваша копия"

"Очень хорошая семья".

К слову, Сергей воспитывает четырех детей. Кроме 8-летней Соломии и 4-летней Стефании его жена Екатерина родила в августе этого года сына Марка. Также Притула принимает активное участие в воспитании старшего сына Дмитрия.

Напомним, ранее Сергей Притула заговорил об имени сына Леси Никитюк. По его словам, они также поддерживают связь и обмениваются видеосообщениями с детьми.

