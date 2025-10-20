Ирина также заговорила о состоянии членов семьи Константина после пережитого шока.

В октябре прошлого года квартира известного украинского актера и ведущего Константина Октябрьского пострадала во время вражеской атаки на Киев. Тогда мужчина показал жуткие фото поврежденного помещения в сети и отметил, что все родные живы, а вот "квартире торба".

Но на днях коллега Константина - Ирина Хоменко - рассказала, где сейчас живет его семья и как они все чувствуют себя.

"Он сейчас живет в другом доме... Насколько знаю, в той квартире до сих пор не провели оценку повреждений. У Кости очень пострадала жена - она находилась ближе к окну, когда произошел прилет. У нее были контузия, сотрясение мозга, панические атаки. Детки и Костя более-менее нормально пережили. Он говорил потом: "Все нормально, не переживай, живы - это самое главное", - отметила Ирина в интервью для OBOZ.UA.

Хоменко также добавила, что после пережитого коллега дал ей важный совет по безопасности во время войны.

"Посоветовал нам: обязательно купите огнетушители, уберите весь хлам возле окон. И еще классный совет - сделать в безопасном месте места-сейфы, куда сложить документы", - подчеркнула ведущая.

