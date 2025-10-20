Надевать ошейник на кошку - не всегда удачное решение.

По словам ветеринаров, ошейники не всегда полезны для общего здоровья кошки или даже для её настроения. Поэтому решение о покупке ошейника для вашей кошки должно приниматься индивидуально. Портал catster.com рассказывает о главных преимуществах и недостатках ошейников для кошек и на что обращать внимание при принятии решения.

Преимущества ошейника

1. Идентификация котят

Это важно, например, в случаях, когда вы планируете взять или (в случае заводчиков) продать котёнка после отлучения от матери.

Видео дня

2. Отличить домашнюю кошку от бродячей или дикой

Ошейники также могут быть оправданы, если ваша кошка часто выходит на улицу. Ошейник может помочь другим сразу понять, что ваша кошка — домашний питомец, а в некоторых случаях таким образом можно вернуть потерявшегося питомца его хозяевам.

3. Отслеживание вашей кошки

Ошейники могут использоваться в качестве устройства слежения, чтобы знать, где кошка находится на улице. Это может быть полезным инструментом, если ваша кошка когда-нибудь потеряется.

4. Совместное использование с аксессуарами

Для правильной работы некоторых аксессуаров для животных требуется ошейник. Например, некоторые кошачьи дверцы оснащены чипом, который подключается к чипу в ошейнике вашей кошки. Другими словами, кошачья дверца откроется только для вашего питомца, но не для нежелательного гостя.

5. Борьба с паразитами

Хотя использование ошейников для блох вызывает споры, оно может быть приемлемым, если ошейник не доставляет проблем коже вашей кошки и не содержит вредных ингредиентов.

Недостатки ошейника

Во-первых, это вопрос безопасности. Ошейники с отрывным механизмом — единственный безопасный вариант для кошек, которые гуляют на улице, поскольку они позволяют кошке сбежать, если ошейник за что-нибудь зацепится.

Ошейники от блох также достаточно спорный вариант, поскольку другие альтернативные методы борьбы с паразитами у кошек считаются более надежными.

Многие кошки могут не оценить ошейник и изо всех сил попытаются его снять. Стресс, который это может вызвать, может стать проблемой для некоторых особей.

Неправильно надетый ошейник (слишком тугой или слишком свободный) опасен для кошки. Если он слишком тугой, кошка не сможет нормально глотать пищу и даже дышать. И наоборот, если ошейник слишком свободный, кошка может просто снять его, что сведет на нет его предназначение. Хуже того, у некоторых кошек ошейник может застрять на челюсти (обычно на нижней), когда они попытаются его снять.

Советы хозяевам кошек

Если кошка хорошо адаптируется к присутствию ошейника через несколько часов и чувствует себя совершенно нормально примерно через день после его ношения, как правило, ошейник можно не снимать (при условии, что он не предназначен только для временного использования).

Если ваша кошка слишком нервничает из-за ошейника, постоянно пытается его снять и в целом, похоже, что он ей не нравится, не рекомендуется настаивать.

У кошек есть довольно много милых и интересных привычек, и одна из них – привычка зхакапываться под одеяло. Для такого поведения у вашей пушистой любимицы может быть несколько причин, но в некоторых случаях это может быть поводом для беспокойства.

Вас также могут заинтересовать новости: