Хотя, конечно, играть в разрешении 480x480 - удовольствие сомнительное.

Блогер AllAroundPC показал, как запустил Battlefield 6 на встроенном экране системы жидкостного охлаждения MSI CoreLiquid P13. Устройство оснащено 2.1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 480x480 пикселей, который обычно используется для отображения температуры процессора.

В ролике блогер показывает, как на миниатюрном круглом экране можно вывести игру и управлять персонажем. Изображение частично обрезается из-за формы дисплея, однако игра действительно работает.

Тим, автор видео, отметил, что такой способ игры не самый практичный, но показывает гибкость современных СЖО. Он также пошутил, что формально "тестирует монитор", ведь он тогда снимал обзор полноценного OLED-дисплея от MSI, который можно заметить в ролике.

Видео дня

MSI CoreLiquid P13 - одна из моделей с поддержкой вывода изображений, видео и даже мини-интерфейсов сторонних приложений. Подобные экраны на кулерах всё чаще используют энтузиасты для экспериментов. Ранее на таких дисплеях запускали Doom, видеоплееры и мини-анимации.

Ранее мы рассказывали, что эксперты протестировали и выбрали пять лучших видеокарт для игры в Battlefield 6. Для получения стабильных 60 fps в нативном Full HD достаточно карты уровня GeForce RTX 5060.

